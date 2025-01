Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat am Dienstagnachmittag ein Testspiel gegen den Drittligisten TSV 1860 München 2:1 (1:1) gewonnen. Die Führung für den Jahn erzielte Eric Hottmann mit einem Abstauber in der 31. Minute, nachdem Jonas Bauer aus 20 Metern die Querlatte getroffen hat. Ein Eigentor von Andreas Geipl nach einer Flanke von Morris Schröter brachte nur vier Minuten später den Ausgleich. Regensburgs Bryan Hein erzielte dann in der 75. Minute den Treffer zum insgesamt glücklichen 2:1-Erfolg des Zweitliga-Letzten gegen die Löwen, die es in der zweiten Spielhälfte mehrmals verpasst hatten, in Führung zu gehen.