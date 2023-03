Spielerberater im Fußball:Missbraucht der DFB sein Monopol?

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Wer sich mal wieder so richtig über die kommerziellen Auswüchse des Profifußballs empören will, der wird bei einem Blick auf die Aktivitäten der Spielerberater Nahrung finden. Zwielichte Gestalten, die horrende Provisionen für Millionentransfers kassieren, so lautet das gängige Klischee. Allein aus der Bundesliga sollen die Berater etwa 200 Millionen Euro in einer Saison kassiert haben. Der Fußball-Weltverband Fifa und der Deutsche Fußball-Bund DFB wollen der Branche daher mit harten Regeln die Maßlosigkeit austreiben. Recht so! Oder?