Quarantäne statt Punktspiel: Die für Sonntag geplante Zweitliga-Partie des VfL Osnabrück gegen Darmstadt 98 muss verschoben werden, die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am Donnerstag einem entsprechenden Antrag der Osnabrücker statt. Nach zwei Coronafällen in der VfL-Mannschaft müssen zahlreiche Spieler voraussichtlich noch bis kommenden Mittwoch in häuslicher Quarantäne bleiben. Ein normaler Trainings- und Spielbetrieb kann daher nicht stattfinden. Gemäß der DFL-Ordung ist die Verlegung eines Spiels möglich, sobald nicht mindestens 15 Profis einsatzfähig sind. Dies ist beim VfL nach der durch den Gesundheitsdienst angeordneten Quarantäne der Fall. Das Heimspiel gegen Darmstadt soll am 28. Oktober nachgeholt werden. Darmstadt reagierte verständnisvoll: "In diesen Zeiten ist es wichtig, sich solidarisch zu zeigen, wir tragen die Entscheidung vollumfänglich mit", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann; unter einer Austragung an diesem Sonntag hätte "die sportliche Fairness gelitten". In der zweiten Liga ist es bereits die zweite pandemiebedingte Absage der Saison. Am dritten Spieltag konnte Erzgebirge Aue nach zwei Corona-Fällen im Team nicht beim Hamburger SV antreten (neuer Termin: 21. Oktober).