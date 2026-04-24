Nach einer diskriminierenden Äußerung im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid Mitte Februar ist der argentinische Fußballprofi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für sechs Spiele gesperrt worden. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fußball -Union (Uefa). Demnach habe sich Prestianni, der in der Partie mit Reals Vinícius Júnior aneinandergeraten war, homophob geäußert. Faktisch muss Prestianni nur zwei Spiele aussetzen, da er nach dem Vorfall im Hinspiel bereits im Playoff-Rückspiel gegen Real gesperrt gefehlt hatte. Drei weitere Partien wurden für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Sperre gilt laut Uefa auch für Spiele mit der Nationalmannschaft und könnte demnach Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft im Sommer haben, sollte Prestianni nominiert werden. Der Kontinentalverband hat beim Weltverband Fifa beantragt, dass die Sperre auch weltweit gilt.

Prestianni hatte beim Playoff-Hinspiel Benficas gegen Real harsche Kritik auf sich gezogen, da er Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben soll, nachdem dieser nach dem Führungstor provokant gejubelt hatte. Prestianni bestritt die Vorwürfe: „Ich war niemals gegenüber irgendjemandem rassistisch“, schrieb er nach dem Spiel bei Instagram. Dennoch wurde der 20-Jährige für das Rückspiel in Madrid gesperrt, ein Protest aus Lissabon zielte ins Leere. Benfica-Trainer José Mourinho hatte Anfang März erklärt, Prestianni nicht mehr einsetzten zu wollen, sollten sich die Vorwürfe nach der Untersuchung der Uefa-Disziplinargremien bewahrheiten. Zuletzt griff Mourinho in der Liga aber auf den Rechtsaußen zurück.