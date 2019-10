Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim peilt im Freitagabendspiel gegen den SC Paderborn den vierten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga an. Gegen Aufsteiger SC Paderborn sind die Kraichgauer Favorit, auch wenn Trainer Alfred Schreuder warnte: "Das ist eine Mannschaft, die sehr mutig auftritt. Sie sind Letzter, aber sie spielen nicht so." Die TSG verbuchte zuletzt auch noch den DFB-Pokalerfolg in Duisburg und kann mit drei Punkten am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den Anschluss an die große Spitzengruppe der Tabelle schaffen.

Wieder einsatzbereit soll Sebastian Rudy sein: Der Nationalspieler war in Duisburg mit Rückenproblemen ausgewechselt worden. Mittelfeldspieler Diadie Samassékou könnte in den Kader zurückkehren, ist aber noch kein Kandidat für die Startelf. Der Rekordeinkauf, der für zwölf Millionen Euro von RB Salzburg gekommen war, hat seinen Muskelfaserriss im Oberschenkel auskuriert.