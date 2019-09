Sinsheim (dpa) - Mit einem klaren Auswärtserfolg bei 1899 Hoffenheim ist der SC Freiburg auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewann das badische Prestigeduell am Sonntag mit 3:0 (2:0) und zog in der Tabelle mit nunmehr neun Punkten sogar am FC Bayern München (8) vorbei. Vor 29 395 Zuschauern in Sinsheim erzielten Christian Günter (11. Minute), Janik Haberer (38.) und Nils Petersen (59.) die Tore für die Gäste.

Freiburg hatte zuvor nur eins der letzten elf Spiele gegen Hoffenheim gewonnen, die TSG in Sinsheim seit sieben Partien nicht mehr gegen den Sport-Club verloren. Streich gewann auch das Duell zwischen dem dienstältesten Chefcoach gegen den Trainer-Neuling Alfred Schreuder, dessen Team erst noch zusammenwachsen muss.