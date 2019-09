Sinsheim (dpa) - Doppel-Torschütze Marcus Thuram kehrt bei Borussia Mönchengladbach wieder zurück in die Startelf. Nachdem der 22 Jahre alte Franzose am vergangenen Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf erst eingewechselt wurde und dann zwei Treffer zum 2:1-Sieg nach einem Rückstand erzielte, darf er an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim am 6. Bundesliga-Spieltag wieder von Beginn an ran. Der Sohn des früheren Fußball-Weltmeisters Lilian Thuram stürmt dabei an der Seite von Alassane Plea und Breel Embolo.

Hoffenheims Coach Alfred Schreuder muss seine Formation vom 1:1 beim VfL Wolfsburg zwangsläufig umbauen. Innenverteidiger Kevin Vogt und Stürmer Ishak Belfodil fallen verletzungsbedingt aus. Vogt kämpft mit Oberschenkelproblemen, Belfodil muss wegen einer Mandelentzündung passen. Dafür rücken Kevin Akpoguma und Christoph Baumgartner in die Startelf.