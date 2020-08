Der langjährige Bundesliga-Profi Ciriaco Sforza wird am 1. September neuer Chefcoach des FC Basel. Der 50-Jährige, einst in Diensten des 1. FC Kaiserslautern und den FC Bayern München, erhält einen Zweijahresvertrag. Sforza folgt auf Marcel Koller, früher Coach des 1. FC Köln, des VfL Bochum und der österreichischen Nationalmannschaft, dessen Kontrakt nicht mehr verlängert wurde. Am Dienstagabend war Basel durch ein 6:1 über den FC Winterthur ins Schweizer Pokalfinale gegen Young Boys Bern eingezogen. Das Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr) wird das letzte Spiel von Koller als verantwortlicher Trainer des FC Basel sein.