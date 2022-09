Sexualisierte Gewalt in Fankurven

Sexualisierte Gewalt gehört zum Alltag im Fußball, an jedem Spieltag. Einige Klubs haben bereits Anlaufstellen eingerichtet. Wie Betroffenen geholfen wird.

Von Celine Chorus

Wer sich mitten in einer riesigen Menge an Menschen befindet, kann sich doch nicht allein fühlen. Schließlich stehen Tausende um ihn oder sie herum, alles Gleichgesinnte, alle mit dem einen Ziel, ihren Fußballklub siegen zu sehen. Doch ja, auch dort, in der großen Kurve der Fans, etwa des FC Bayern, kann man sehr einsam sein.