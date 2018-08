15. August 2018, 14:47 Uhr Fußball Sergio Ramos spottet über Jürgen Klopp

Der Kapitän von Real Madrid keilt gegen den Liverpool-Trainer zurück. Ronaldo trifft erneut für Juventus. Serena Williams scheidet überraschend in Cincinnati aus.

Sportmeldungen im Überblick

Fußball, Champions League: Real Madrids Kapitän Sergio Ramos hat im öffentlichen Disput mit Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool nachgelegt und dessen Kritik an seiner Spielweise im Champions-League-Finale gekontert. "Er versucht, die Niederlage zu erklären. Aber es ist nicht das erste Endspiel, das er verloren hat", sagte Ramos.

Real hatte das Finale der Königsklasse Ende Mai 3:1 gewonnen. Abwehrspieler Ramos war vor allem durch seine harte Spielweise aufgefallen. Nach einem Zweikampf mit dem Spanier hatte zunächst Liverpools Offensivstar Mohamed Salah ausgewechselt werden müssen, der deutsche Torhüter Loris Karius erlitt später durch einen Ellbogenschlag von Ramos eine Gehirnerschütterung. "Ich habe nicht die Absicht, einen Spieler vorsätzlich zu verletzen", sagte Ramos und ergänzte in Richtung Klopp: "Einige von uns arbeiten seit vielen Jahren auf einem sehr hohen Level. Ich bin nicht sicher, ob er das von sich sagen kann." Klopp hatte Ramos' Finalauftritt zuletzt unter anderem als "rücksichtslos und brutal" bezeichnet.

Fußball, Italien: Ronaldo hat auch bei seinem zweiten Einsatz für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin getroffen. Der 33-jährige Portugiese erzielte drei Tage vor dem Saisonauftakt des Titelverteidigers in der Serie A bei Chievo Verona den Führungstreffer beim 8:0 gegen die eigene U23-Auswahl.Der Test fand auf dem Trainingsgelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am vergangenen Sonntag hatte bei der Premiere von Europameister Ronaldo im Juve-Trikot ein Freundschaftsspiel zwischen A- und B-Team des erneuten Titelfavoriten im italienischen Alpendorf Villar Perosa nach 70 Minuten beim Stand von 5:0 für das A-Team wegen eines Platzsturms abgebrochen werden müssen. In diesem Test war 117-Millionen-Einkauf Ronaldo ebenfalls das 1:0 gelungen.Ronaldo hatte den spanischen Rekordmeister Real Madrid diesen Sommer nach neun Jahren und zahlreichen Titeln, darunter vier Siegen in der Champions League, in Richtung Italien verlassen.

Tennis, Cincinnati: Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ist beim WTA-Turnier in Cincinnati in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 36-jährige US-Amerikanerin verlor ihr Match gegen die Weltranglistensechste Petra Kvitova aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 3:6. Recht mühelos hat hingegen der deutsche Tennisprofi Mischa Zverev in Cincinnati die zweite Runde erreicht. Der 30-Jährige gewann seine Erstrunden-Partie gegen den Bosnier Damir Džumhur glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4. Alexander Zverev spielt erst am Mittwoch seine erste Partie in Cincinnati: Er hat in der ersten Runde ein Freilos. Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber: Der Augsburger unterlag dem Qualifikanten Marius Copil aus Rumänien deutlich mit 4:6, 2:6 und verlor damit sein drittes Erstrundenmatch in Folge.

Schwimmern, Para-EM: Kurz nach dem Ende der European Championchips ist nun die Para-Schwimm-EM gestartet. Am ersten Wettkampftag in Dublin holte sich das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) direkt zweimal Gold und einmal Bronze. Maike Naomi Schnittger vom SC Potsdam war über 400 m Freistil mit einem Vorsprung von knapp drei Sekunden die erste im Ziel. Bei den Männern gewann Tobias Pollap (Hattingen) über 50 m Schmetterling die Bronzemedaille.

Auch am zweiten Wettkampftag gab es Medaillen für den DBS, und zwar fünf an der Zahl: Elena Krawzow gewann über ihre Paradestrecke 100 m Brust Gold und verteidigte damit ihren EM-Titel von 2016 erfolgreich. Verena Schott schwamm über 200 Meter Lagen in 3:05,39 Minuten deutschen Rekord und sicherte sich Bronze. Gina Böttcher knackte über 50 Meter Freistil in 45,72 Sekunden den 23 Jahre alten deutschen Rekord und holte Silber. Über Bronze freuten sich der blinde Johannes Weinberg und der sehbehinderte Taliso Engel (beide 100 m Brust).