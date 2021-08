Claus Schromm, langjähriger Cheftrainer, Nachwuchs- und Sportlicher Leiter der SpVgg Unterhaching, steht vor dem Wechsel zum FC Augsburg. Der 52-Jährige soll dort die seit zwei Monaten freie Position als Nachwuchs-Cheftrainer übernehmen.

Nach SZ-Informationen ist der Vertrag noch nicht unterschrieben. Vor knapp zwei Wochen, beim Regionalligaspiel der Hachinger gegen Augsburg II (1:0), war Schromm unter den Zuschauern. Bislang hatte Haching sich offiziell noch nicht zum Verbleib Schromms geäußert, der während des Abstiegskampfs in der dritten Liga in der Winterpause eine "Auszeit" eingelegt hatte - dem Vernehmen nach hatte es zuvor Unstimmigkeiten über die künftige Ausrichtung gegeben. Die Auszeit mündet nun offenbar in ein neues Engagement. Schromm ist ausgewiesener Jugendexperte, gewann unter anderem 2007 mit der U19 des TSV 1860 den DFB-Pokal.