Fußball-Drittligist TSV 1860 München nimmt an diesem Dienstag die Vorbereitung auf die Restsaison auf. Die Einheiten werden "vorerst" von Frank Schmöller geleitet, wie der Klub an Neujahr bekannt gab. Schmöller, Trainer der Bayernliga-U21, hatte das Amt bei den Profis Anfang Dezember nach der Entlassung von Maurizio Jacobacci übernommen. Da er keine Uefa-Pro-Lizenz besitzt und die Ausnahmegenehmigung abgelaufen ist, muss 1860 womöglich mit einer Strafzahlung an den Deutschen Fußball-Bund rechnen.