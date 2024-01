"Wen ziehe ich? Wen ziehe ich?" Die Aufregung unter den jungen Burschen am getäfelten Holztisch war groß, als sie sich über die Panini-Päckchen hermachten, sie aufrissen und sich nach der Betrachtung ihrer Bilder gleich zu den anderen beugten, um auszuloten, wen diese erwischt hatten - und mit wem man am besten tauschen kann. Der Ausruf "Markus Merk!" machte deutlich, dass es dabei nicht um die Messis, Cristiano Ronaldos oder Mbappes ging, sondern um Schiedsrichter-Panini-Bilder. Einen Felix Brych hatte keiner der Burschen in seinem Päckchen, aber das war nicht schlimm, denn der echte Felix Brych saß nur wenige Meter neben ihnen - und hatte zuvor mit jedem der angehenden jungen Schiedsrichter ein Foto gemacht, vor der Trophäenwand des SV Waldperlach.