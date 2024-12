Der umstrittene englische Referee David Coote ist seinen Job als Fußball-Schiedsrichter los. Wie die zuständige Organisation PGMOL mitteilte, ist der Vertrag mit dem 42-Jährigen mit sofortiger Wirkung gekündigt worden. Damit reagierte die Professional Game Match Officials Limited auf die Ergebnisse einer Untersuchung gegen Coote. Darin wurde festgestellt, dass dessen Handlungen einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Bestimmungen seines Vertrages darstellten. Seine Position werde daher „als unhaltbar erachtet“. Gegen die Entscheidung könne Berufung eingelegt werden.Coote war zuvor bereits suspendiert gewesen. Hintergrund ist unter anderem ein Video, in dem er sich verächtlich über den früheren Liverpooler Trainer Jürgen Klopp geäußert haben soll. Zudem kursierte ein weiteres Video, in dem ein Mann zu sehen ist, wie er ein weißes Pulver schnupft. Die Identität des Mannes ist nicht geklärt.Dem Bericht der Zeitung Sun zufolge soll das Video während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland entstanden sein. Coote arbeitete bei der EM im Team der Unparteiischen für den Videobeweis. Er war unter anderem beim Achtelfinale Deutschlands gegen Dänemark als Assistent des Video Assistent Referees im Einsatz.