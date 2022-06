Fußballprofi Moussa Doumbouya, 24, wechselt von Hannover 96 zum FC Ingolstadt 04. Das gab der Zweitliga-Absteiger bekannt. Der Stürmer hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. 2017 floh er aus Guinea über das Mittelmeer nach Deutschland. Über die Bezirksklasse und die Oberliga Niedersachsen arbeitete er sich bis in den Profikader der 96er hoch, in dem er auf zehn Einsätze und ein Tor in der zweiten Bundesliga kam. FCI-Sportgeschäftsführer Dietmar Beiersdorfer lobt Doumbouyas "unbändigen Willen".