Mittersill (dpa) - Dem FC Schalke 04 ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein Sieg gelungen. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer David Wagner im Trainingslager im österreichischen Mittersill den türkischen Erstligisten Alanyaspor mit 2:0 (1:0).