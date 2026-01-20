Der FC Schalke 04 steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem möglichen Transfer-Coup. Der Tabellenführer der zweiten Liga soll sich mit dem früheren Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko, 39, grundsätzlich auf einen Leihdeal bis Saisonende geeinigt haben. Allerdings stand am Dienstag eine Einigung mit der AC Florenz, dem aktuellen Klub des Bosniers, noch aus. Schalke wollte die Personalie dementsprechend auf Anfrage nicht kommentieren.

Der bald 40 Jahre alte Dzeko, der mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister geworden war, hat in Florenz noch einen Vertrag bis Saisonende. In der Serie A kam er zuletzt aber nur noch sporadisch zum Einsatz – seine Saisonbilanz: 236 Einsatzminuten, null Tore. Um sich seinen Traum von der WM-Teilnahme mit Bosnien im Sommer zu erfüllen, soll Dzeko deshalb bereit für einen Wechsel sein. Schalke-Cheftrainer Miron Muslic stammt wie Dzeko aus Bosnien, wollte zu den Gerüchten um den Stürmer aber bislang nichts sagen.

Dzeko war nach seiner Zeit in Wolfsburg (bis 2010) bei Manchester City, bei der AS Rom, bei Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul aktiv, ehe er im vergangenen Sommer nach Florenz gewechselt war. Fix verkündet haben die Schalker zwei Torwart-Transfers: Ersatzkeeper Justin Heekeren wechselt zum RSC Anderlecht, der Vertrag des 25-Jährigen wäre im Sommer ausgelaufen. Als neue Nummer zwei kommt Routinier Kevin Müller, 36, auf Leihbasis vom 1. FC Heidenheim.