Interview von Javier Cáceres

Die saudische Fußball-Liga investiert seit Jahren nicht nur in die Beine von Weltklassekickern wie Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema oder Sadio Mané – sondern auch in Köpfe. Die vier großen saudischen Klubs, die vor zwei Jahren den internationalen Transfermarkt nachhaltig veränderten, haben alle ausländische Vorstandsvorsitzende mit Erfahrung im europäischen Fußballbusiness. Einer davon ist der in Katalonien geborene Esteve Calzada, der vor seiner Ernennung zum CEO bei Al-Hilal aus Riad im Januar 2024 wichtige Management-Posten beim FC Barcelona und bei Manchester City bekleidete. Die SZ traf ihn in Hamburg am Rande der am Donnerstag beendeten Sportmesse SpoBis.