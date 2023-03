Sandro Wagner verlässt die SpVgg Unterhaching. Wie der bayerische Regionalligist mitteilte, wird der ehemalige Nationalspieler seinen im Sommer auslaufenden Trainervertrag nicht verlängern. Wagner hatte seine Trainerlaufbahn 2021 bei der SpVgg begonnen: Mit der U19 schaffte der ehemalige Stürmer der TSG Hoffenheim und des FC Bayern den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. Zur Saison 2021/2022 übernahm der heute 35-Jährige die erste Mannschaft, mit der er derzeit Tabellenführer in der Regionalliga Bayern ist. "Ich habe in dieser Zeit unfassbar viel gelernt: Über mich, über die Arbeit mit einer großartigen Mannschaft und über das, was ich als Trainer noch lernen möchte", sagte Wagner. Wie seine Zukunft aussieht, ließ er offen, kündigte aber einen Schritt "in eine andere Richtung" an.