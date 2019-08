Zweitligist Sandhausen will keine weiteren Zugänge

Artikel per E-Mail versenden

Sandhausen ist mit einem 1:1 bei Holstein Kiel und einer 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger VfL Osnabrück in die neue Saison gestartet. Am Freitag steht die erste Runde im DFB-Pokal mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an.

"Da können wir nur gewinnen. Wir haben eine kleine Chance, wenn Gladbach keinen guten Tag erwischt", sagte Kabaca. "Ich bin mir sicher, dass unsere Jungs bis in die Haarspitzen motiviert sind und die Sensation schaffen wollen."