Sandhausen (dpa/lsw) - Trainer Uwe Koschinat vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hat gegen den 1. FC Nürnberg wieder mehr personelle Alternativen. Rückkehrer Aziz Bouhaddouz und Neuzugang Julius Biada, die beide große Teile der Vorbereitung verpassten, nahmen in dieser Woche wieder am Mannschaftstraining teil. Die beiden Mittelstürmer stehen im Heimspiel am Freitagabend (18.30/Sky) gegen den Bundesliga-Absteiger "für Kurzeinsätze wieder zur Verfügung", sagte Koschinat am Mittwoch.