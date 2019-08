Sandhausen (dpa/lsw) - Trainer Uwe Koschinat kann sich ein langfristiges Engagement beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen gut vorstellen. "Ich empfinde Dankbarkeit, denn der Verein hat mir die Chance in der 2. Liga gegeben und ist auch in kritischen Situationen hinter mir gestanden. Ich fühle mich in Sandhausen sehr wohl", sagte der 48-Jährige am Mittwoch. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, er arbeitet seit dem vergangenen Oktober als SVS-Trainer.