In den öffentlichen Dauerdebatten um die Zukunft von Torjäger Erling Haaland hat sich erstmals ein Verantwortlicher von Borussia Dortmund so zu Wort gemeldet, als stehe ein Abschied des Norwegers im Sommer bereits fest: "Sie werden beide voneinander profitieren", sagte BVB-Berater Matthias Sammer als TV-Experte bei Amazon, als er auf Haalands möglichen Transfer zu Manchester City und dessen Trainer Pep Guardiola angesprochen wurde. Werden, nicht würden, sagte er wohlgemerkt. "Ich habe heute, gestern, vorgestern nichts gehört", versicherte Sammer, aber: "Ich weiß, dass City hinterher ist. Die Zahlen - da hatte ich ein Schleudertrauma! Ich bin ohnmächtig geworden. So weit kann ich gar nicht zählen." Neben der Ablöse, die im Sommer vergleichsweise schmale 75 Millionen Euro betrüge - laut Sport-Bild gilt die Klausel aber nur bis 30. April - müssten wohl immense Gehaltssummen und Handgelder gezahlt werden. Auch Real Madrid ist interessiert.