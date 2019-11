Hansa will Erfolgsserie ausbauen: Ohne Pepic nach Jena

Rostock (dpa/mv) - Nach acht ungeschlagenen Spielen in Serie geht der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock heute mit großem Selbstbewusstsein in das Gastspiel beim FC Carl Zeiss Jena. "Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel vor der Partie bei dem in dieser Saison noch sieglosen Tabellenletzten.

Härtel muss seine Erfolgself der vergangenen Wochen allerdings umstellen. Mittelfeldspieler Mirnes Pepic ist nach der fünften Gelben Karte, die er am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen 1860 München gesehen hat, für eine Partie gesperrt. Vieles deutet darauf hin, das Korbinian Vollmann seine Rolle einnehmen wird.