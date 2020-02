Rostock (dpa/mv) - Die Hoffnungen von Hansa Rostock auf ein baldiges Comeback von Mittelfeldspieler Nik Omladic haben sich zerschlagen. "Er muss an der Schulter operiert werden und fällt länger aus", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Mittwoch. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, der sich nach seinem Wechsel vom Zweitligisten Greuther Fürth an die Küste in der Hinrunde auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft hatte, fehlt dem Fußball-Drittligisten wegen der Verletzung bereits seit Dezember vergangenen Jahres.

Neben Omladic haben die Hanseaten vor dem Gastspiel am Samstag (14.00 Uhr) bei der SG Sonnenhof Großaspach weitere personelle Sorgen. Mittelfeldspieler Kai Bülow fehlt wegen eines Infekts definitiv. Die beiden Angreifer Pascal Breier (Wadenprellung) und Rasmus Pedersen (muskuläre Probleme) sind angeschlagen.

Härtel erwartet beim abgeschlagenen Tabellen-Vorletzten trotz dessen anhaltender sportlichen Misere eine schwere Aufgabe. "Großaspach steht mit dem Rücken zur Wand. Ein Punkt wird ihnen nicht helfen. Sie werden aufs Ganze gehen. Wir müssen für einen heißen Fight gewappnet sein und dagegen halten", forderte der 50-Jährige. In der Fremde ist Hansa allerdings alles andere als gefürchtet: In bislang elf Anläufen gab es lediglich drei Siege.