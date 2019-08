Hansa Rostock unter Druck: Punkt in Ingolstadt Pflicht

Hansa muss möglicherweise auf Kapitän Julian Riedel verzichten. Der Innenverteidiger laboriert an Innenbandproblemen. In Tanju Öztürk ist ein weiterer Stammspieler aus der Rostocker Defensive angeschlagen. Dagegen steht Mirnes Pepic vor einer Rückkehr in den Hansa-Kader. Der Mittelfeldspieler war für das vergangene Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (0:1) aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden.