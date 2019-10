Rostock (dpa/mv) - Der FC Hansa Rostock ist in der 3. Fußball-Liga auch im achten Spiel in Serie ungeschlagenen geblieben. Das Team von Trainer Jens Härtel bezwang am Samstag 1860 München mit 2:1 (1:0). Maximilian Ahlschwede (43. Minute) und Nik Omladic (49.) erzielten vor 17 227 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Mecklenburger. Sascha Mölders (59.) traf für die Gäste.

Die in Bestbesetzung angetretenen Hausherren taten sich gegen kompakt stehende "Löwen" überaus schwer und kamen in der ersten Halbzeit nur zu einer nennenswerten Torgelegenheit. Die aber nutzte Ahlschwede konsequent. Der Rechtsverteidiger, der erstmals seit Wochen wieder in der Startelf stand, schloss den besten Spielzug der Hanseaten im ersten Abschnitt mit einem straffen Schuss ins linke Dreiangel ab.

Das 2:0 von Omladic schien kurz nach dem Wiederanpfiff bereits die Vorentscheidung zu bedeuten. Allerdings nur zehn Minuten lang. Mölders' Abstaubertor machte die Partie wieder spannend und belebend. Hansas Defensive wackelte bedenklich, aber Torhüter Markus Kolke hielt den Dreier wie schon vor einer Woche im Spiel beim 1. FC Magdeburg (1:0) mit einigen starken Paraden fest.