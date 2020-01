Hansa Rostock leiht Ramaj an den VfB Lübeck aus

Rostock (dpa/mv) - Elsamed Ramaj verlässt vorerst den FC Hansa Rostock. Der 23 Jahre alte Offensivmann werde bis zum 30. Juni 2020 an den Nord-Regionalligisten VfB Lübeck ausgeliehen, teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. "Mit der Leihe haben wir die Möglichkeit, ihm zu mehr Spielpraxis und Einsatzzeiten zu verhelfen, die wir ihm in Rostock aktuell nicht gewährleisten können, die aber für seine Entwicklung wichtig sind", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Ramaj war im vergangenen Sommer vom 1. FC Kaan-Marienborn an die Küste gekommen. Der Deutsch-Albaner konnte sich jedoch nicht durchsetzen und kam nur in vier Drittliga-Begegnungen zum Einsatz.