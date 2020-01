Belek (dpa/mv) - Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock ist erfolgreich in das Trainingslager im türkischen Belek gestartet. Das Team von Trainer Jens Härtel bezwang am Dienstag im ersten von drei Testspielen den türkischen Zweitligisten Eskisehirspor Kulübü mit 3:0 (0:0). Korbinian Vollmann (65. Minute, 90.) und Michel Ulrich (86.) erzielten die Tore für die Mecklenburger.

Härtel wechselte zur Pause komplett durch. Stammtorhüter Markus Kolke pausierte. Mittelfeldspieler Oliver Daedlow aus der Oberliga-Vertretung des Clubs, der wie Ulrich eine Chance bei den Profis erhält, musste bereits nach einer knappen Viertelstunde wegen einer Nasenverletzung ausgewechselt werden.

Weitere Testspielgegner in dem bis zum kommenden Sonntag dauernden Camp sind am (morgigen) Mittwoch (14.00 Uhr) der Schweizer Erstligist Young Boys Bern und am Samstag (15.00 Uhr) der Schweizer Zweitligist Grasshoppers Zürich.

Die Generalprobe vor dem Liga-Auftakt bestreiten die Hanseaten am 17. Januar (13.00 Uhr) auf einem Platz in der Rostocker Kopernikusstraße gegen den dänischen Erstligisten Lyngby BK. Das erste Ligaspiel des neuen Jahres findet am 24. Januar (19.00 Uhr) im heimischen Ostseestadion gegen den Halleschen FC statt.