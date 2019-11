Leipzig (dpa) - Die 3. Liga startet das Jahr 2020 mit einem Klassiker für alle Fußballfans im Osten. Am 24. Januar empfängt Hansa Rostock den Halleschen FC um 19.00 Uhr und eröffnet damit den 21. Spieltag. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Am 25. Januar steht beim Spiel 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau ein weiteres Ost-Duell an. Zudem empfängt Schlusslicht Carl Zeiss Jena den SC Preußen Münster und der Chemnitzer FC bekommt es mit Aufsteiger Viktoria Köln zu tun. Die Spiele am Samstag werden jeweils um 14.00 Uhr angepfiffen.