Sturm-Routinier Cristiano Ronaldo hat bei Manchester United erneut durch demonstrative schlechte Laune für Unruhe gesorgt. Weil ihn Trainer Erik ten Hag beim 2:0-Sieg im Premier-League-Topspiel gegen Tottenham Hotspur am Mittwochabend nicht mal eingewechselt hatte, stapfte der 37-Jährige bereits kurz vor dem Abpfiff von der Ersatzbank in die Kabine des Old Trafford - vorbei an den United-Fans, den Blick gesenkt und ohne Rücksprache mit dem Coach gehalten zu haben. Dass er noch eingewechselt werden hätte können, war Ronaldo egal. Er verschwand in der 88. Minute - ein Eklat.

Die Reaktionen auf der Insel folgten prompt, unter anderem durch zahlreiche Ex-Profis: "Das ist nicht sehr professionell", kritisierte der frühere Nationalspieler Michael Owen, der allerdings auch Verständnis für Ronaldos ungewohnten Reservisten-Frust zeigte: "Es muss schwer für ihn sein". Weniger nachsichtig war der TV-Experte Gary Lineker: "Es tut mir leid, aber das ist nicht zu akzeptieren, das ist so armselig", kommentierte der frühere England-Stürmer Ronaldos Flucht.

Trainer ten Hag umschiffte das brisante Thema nach dem Spiel: "Ich werde mich damit morgen beschäftigen, nicht heute. Jetzt feiern wir den Sieg", sagte der Niederländer: "Ich habe ihn gesehen, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen." Trainer und Spieler haben ganz offensichtlich unterschiedliche Auffassungen über Ronaldos Rolle bei United. Schon im Sommer wollte der Portugiese unbedingt den Klub verlassen. Der aus Amsterdam geholte ten Hag setzt auf mannschaftsdienliche, laufstarke Spieler, die auch Defensivarbeit verrichten. Ronaldo gönnt sich gern mal Pausen, um bei Angriffen glänzen zu können.

Ten Hag ist aber nicht bereit, sein System einem alternden früheren Ausnahmekönner zu unterwerfen. Dass es für Ronaldo bei United nicht mehr gut läuft, ist noch milde ausgedrückt. Seine Zwischenbilanz unter ten Hag liest sich erschreckend: Nur einmal durfte er in dieser Saison 90 Minuten ran - beim blamablen 0:4 am zweiten Spieltag in Brentford. Und nach zwölf Spieltagen hat der frühere Top-Torjäger (Real Madrid, Juventus Turin) erst ein einziges Saisontor erzielt. Ob er in Manchester eine Zukunft hat, ist fraglich.