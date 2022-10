Nach seinem frühzeitigen Abgang ist Stürmer Cristiano Ronaldo aus dem Kader von Manchester United für das Duell am kommenden Samstag beim FC Chelsea (18.30 Uhr) gestrichen worden. Dies gab der englische Klub am Donnerstagabend in einem Statement bekannt. "Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll und ganz auf die Vorbereitung auf dieses Spiel", hieß es weiter. Am Mittwoch hatte der Portugiese beim 2:0-Sieg von United gegen Tottenham Hotspur in der 88. Minute vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen. Manchester hätte zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Wechsel tätigen können. Medienberichten zufolge wollte Ronaldo nicht spät eingewechselt werden. "Sorry, aber das ist inakzeptabel. Es ist so armselig", sagte Englands Fußballidol Gary Lineker nach dem 2:0-Sieg der Red Devils. Zuvor hatte der 61-Jährige das Team für eine "sehr, sehr gute Leistung" gelobt. Dass das ohne Ronaldo klappte, war für eben jenen natürlich kein gutes Zeichen. Es gab weitere Reaktionen von Ex-Profis: "Das ist nicht sehr professionell", kritisierte der frühere Nationalspieler Michael Owen, der allerdings auch Verständnis für Ronaldos ungewohnten Reservisten-Frust zeigte: "Es muss schwer für ihn sein".

Trainer ten Hag hatte das brisante Thema nach dem Spiel zunächst umschifft: "Ich werde mich damit morgen beschäftigen, nicht heute. Jetzt feiern wir den Sieg", sagte der Niederländer: "Ich habe ihn gesehen, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen." Trainer und Spieler haben ganz offensichtlich unterschiedliche Auffassungen über Ronaldos Rolle bei United. Schon im Sommer wollte der Portugiese unbedingt den Klub verlassen. Der aus Amsterdam geholte ten Hag setzt auf mannschaftsdienliche, laufstarke Spieler, die auch Defensivarbeit verrichten. Ronaldo gönnt sich gern mal Pausen, um bei Angriffen glänzen zu können.

Ten Hag ist aber nicht bereit, sein System einem alternden früheren Ausnahmekönner zu unterwerfen. Dass es für Ronaldo bei United nicht mehr gut läuft, ist noch milde ausgedrückt. Nach zwölf Spieltagen hat der frühere Top-Torjäger erst ein Saisontor erzielt. Ob er in Manchester eine Zukunft hat, ist fraglich.