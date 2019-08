Bochum (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich von Trainer Robin Dutt getrennt. Das teilte der Club am Montag mit. Damit ist nach nur vier Spieltagen der zweite Trainerwechsel im Bundesliga-Unterhaus perfekt. Zuvor hatte Erzgebirge Aue Daniel Meyer beurlaubt.

Der VfL liegt nach vier Spielen und nur zwei Punkten hinter den Erwartungen zurück. Obwohl sein Team am Samstag nach einem 0:3-Rückstand gegen Wehen Wiesbaden noch ein 3:3 erkämpfte, hatte Dutt sich anschließend selbst infrage gestellt und ein Gespräch mit Sportvorstand Sebastian Schindzielorz angekündigt. Dies fand bereits am Sonntag stand. Nach weiteren Gesprächen folgte am Montag die Trennung.