München (dpa) - Robert Lewandowski ist im Training des FC Bayern München zurück.

Vier Tage vor dem Rückrunden-Auftakt des deutschen Fußball-Rekordmeisters am 19. Januar bei Hertha BSC absolvierte der Pole laut Mitteilung nicht nur die gesamte Einheit. Der 31-Jährige legte noch eine zusätzliche Einheit drauf.

Lewandowski war gleich nach dem Ende der Hinrunde an der Leiste operiert worden. Das Trainingslager in Katar hatte er deshalb ausgelassen und in München an seiner Rückkehr gearbeitet.

Lewandowski wird gegen die Berliner zurück in der Münchner Mannschaft erwartet. Mit 19 Treffern führt er die Torschützenliste der Bundesliga vor Timo Werner (RB Leipzig) an. Lewandowski durfte sich darüber freuen, dass er erstmals ins UEFA Team of the Year gewählt worden war.

Serge Gnabry konnte dagegen nach seinen Achillessehnen nicht mit dem Team trainieren und arbeitete individuell auf dem Nebenplatz.