Florenz (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Franck Ribéry fehlt seinem Club AC Florenz nach einer Operation am Sprunggelenk für etwa zehn Wochen.

Der Eingriff sei in Deutschland vorgenommen worden, teilte der italienische Fußball-Erstligist mit. Der 36 Jahre alte frühere Profi des FC Bayern werde am Sonntag nach Florenz zurückkehren und dann dort seine Reha absolvieren. In zweieinhalb Monaten werde der Franzose vermutlich wieder voll einsatzbereit sein.

Ribéry hatte sich Ende November im Serie-A-Spiel gegen US Lecce (0:1) am Knöchel verletzt und wurde nun an der Syndesmose operiert. "Er wird stärker zurückkehren", sagte Florenz-Trainer Vincenzo Montella nach dem Eingriff am Samstag. Ribéry war im Sommer nach über zehn Jahren beim FC Bayern zum AC Florenz gewechselt.