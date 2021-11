Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, 55, vom Fußball-Erstligisten FC Augsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dies gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. Demnach seien bei ihm trotz zweifacher Impfung Symptome aufgetreten, daher wurden ein Schnell- sowie ein PCR-Test veranlasst. Er befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung, teilte Reuter mit, werde aber selbstverständlich alle Quarantäne-Richtlinien einhalten. Den letzten Kontakt zur Mannschaft hatte Reuter am Sonntag bei der Analyse des Spiels beim VfL Wolfsburg. Die in der Länderspielpause anwesenden Spieler sowie das Trainer- und Funktionsteam wurden negativ getestet. "Dazu trägt sicher auch unsere Impfquote von 100 Prozent bei", so Reuter.