Vor zwei Jahren nahm der Fußball-Regionalligist VfB Eichstätt am DFB-Pokal teil, in der ersten Runde durfte er gegen den Bundesligisten Hertha BSC spielen (1:5). In der Corona-Saison 2019/21 verpassten die Eichstätter die Qualifikation nur knapp, im neu geschaffenen und umgehend wieder abgeschafften Ligapokal-Wettbewerb. Und in dieser Saison? Hat der VfB im Verbandspokal, der in den DFB-Pokal führt, schon aufgegeben. Er ist in der ersten Runde gar nicht erst angetreten.

Viele Regionalligisten klagen in der 20er-Liga über die ständigen englischen Wochen, nun kommt noch der Pokal hinzu - was unter anderem dazu führte, dass Viktoria Aschaffenburg zahlreiche Akteure schonte und beim Bezirksligisten BSC Saas-Bayreuth im Elfmeterschießen verlor. Dazu verletzte sich Mittelfeldspieler Nick Förster schwer am Knie. Eichstätt hingegen ersparte sich eine mögliche Blamage, weitere Verletzungen und mehr als fünf Stunden Busfahrt. "Der VfB Eichstätt tritt zum heutigen Spiel in der ersten Runde des Toto-Pokals nicht an", teilte der Klub auf seiner Homepage mit. "Somit wird der TSV Kottern in die nächste Runde einziehen und der VfB (...) ist ausgeschieden." Aufgrund der "extremen Verletzungssorgen" sei ein Antreten beim Bayernligisten im Allgäu nicht möglich, war zu lesen. Der "extrem eng getaktete Spielplan zur Zeit" fordere mittlerweile seinen Tribut. VfB-Sportleiter Hans Benz berichtete, dem Klub drohe nun Ärger mit dem Verband und eine Geldstrafe, er findet aber: "Als Verein haben wir unseren Spielern gegenüber auch eine Fürsorgepflicht."