Zu Gast in der Aufstiegsrunde

Von Christian Bernhard

Kevin Schmidt stand wieder einmal öfter im Mittelpunkt, als ihm lieb war. Der Torhüter des TSV Rain/Lech bewahrte sein Team am Dienstag mit starken Paraden vor mehreren Gegentoren, viermal konnte aber auch er nichts machen. 0:4 hieß es am Ende gegen Wacker Burghausen, wenige Tage zuvor hatte es für die Schwaben ebenfalls eine 0:4-Pleite in Aubstadt gegeben. Auch dort war Schmidt der beste Spieler seiner Mannschaft gewesen.

Acht Spiele, sechs Niederlagen, noch kein Sieg, fünfmal vier oder mehr Gegentore: Die Schwaben sind derzeit in vielen Belangen und nicht nur tabellarisch das schlechteste Team der Fußball-Regionalliga Bayern. "Das Wichtigste ist, und das beherzigen wir auch, die Ruhe zu bewahren", sagte Trainer Christian Krzyzanowski am Dienstag. Krzyzanowski ist bereits der zweite Rain-Trainer der noch jungen Saison, er übernahm Anfang August das Amt von Dominik Haußner, der nach vier Niederlagen in Serie seinen Platz räumen musste.

Alexander Schroder, Rains erfahrener Sportleiter, schüttelt den Kopf, als er auf die Situation angesprochen wird. "So etwas habe ich noch nie erlebt", betont er und meint damit nicht nur die deutlichen Niederlagen, sondern vor allem die vielen Verletzten. Fritz Bühringer, mit seinen 63 Jahren ebenfalls ziemlich abgebrüht, spricht von "unsäglichem Pech", das den TSV aktuell verfolge. "Wenn wir dafür entlohnt werden, gewinnen wir entweder im Lotto oder halten die Klasse", sagt Bühringer, der Schroder bei der sportlichen Leitung unterstützt. Selbst die Gegner haben bei Rain/Lech eine "extreme Situation" ausgemacht, wie Aubstadts Trainer Victor Kleinhenz.

"Unsere Jungs gehen in die Arbeit, die Gegner trainieren währenddessen."

Nach Aubstadt reiste Rain/Lech zuletzt mit zwölf Spielern aus dem Regionalliga-Kader, zwölf weitere waren nicht einsatzfähig. Die Mannschaft stelle sich "von ganz alleine auf", sagt Schroder. Besonders schwer getroffen hat es die Abwehr, drei Viertel der Stammverteidigung stehen derzeit nicht zu Verfügung. Darunter ist auch Fabian Triebel, der dem Team laut Bühringer "oben, unten, hinten und vorne" fehle. Ähnliches gilt für Johannes Müller: "Er ist so etwas wie unser Puls", sagt Bühringer. Müller hofft, Ende August wieder einsatzfähig zu sein.

Die Ausfälle solch wichtiger Spieler sind für einen kleinen Regionalligisten wie Rain, bei dem dreimal wöchentlich trainiert wird, kaum aufzufangen. Speziell, da durch die Drittliga-Absteiger FC Bayern II und Unterhaching die Schere zwischen den unter Profibedingungen arbeitenden Vereinen und den kleinen Regionalligisten noch größer geworden sei, wie Bühringer findet. Schroder spricht von einer "krassen Zweiklassengesellschaft", zwischen den Vereinen ganz oben und ganz unten liege "eine Welt". Bühringer umschreibt es so: "Unsere Jungs gehen in die Arbeit, die Gegner trainieren währenddessen."

In den Spielen gegen die SpVgg Bayreuth (0:4), den 1. FC Schweinfurt 05 (1:5) und Burghausen (0:4) wurde das überdeutlich. "Unser Auftaktprogramm war eine Art Aufstiegsrunde, an der wir als Gast teilnehmen durften", erklärt Bühringer. Die vielen deutlichen Niederlagen seien für die TSV-Spieler schlimm, "wenn du alles gibst und trotzdem keine Chance hast, ist es schwierig." In den englischen Wochen, die aktuell fast wöchentlich anstehen, kommen diese Unterschiede noch mehr zum tragen.

Die Frage, ob der aktuelle TSV-Kader regionalligatauglich sei, beantwortet Bühringer so: "In drei Wochen wird er es sein." Schroder ist in Kontakt mit zwei potenziellen Verstärkungen, eine davon ist ein Verteidiger mit Regionalliga-Erfahrung. Bühringer hätte auch nichts gegen einen treffsicheren Stürmer, "aber die sind nicht im Supermarkt abzuholen." Deshalb liegen viele Hoffnungen auf dem neuen Trainer Krzyzanowski. Der langjährige Coach des VfR Neuburg sei ruhig, sachlich und bestimmt sowie "psychologisch sehr gut unterwegs", sagt Bühringer. Das ist in der aktuellen Situation sicher nicht verkehrt.