Von Stefan Galler

Das Ambiente war eines Spitzenspiels würdig, schließlich stand die Möglichkeit im Raum, dass es im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Bayern auf der Zielgeraden noch einmal spannend hätte werden können. Doch dazu hätte der FC Bayern II dem Tabellenführer SpVgg Bayreuth vor 10 016 Zuschauern im Hans-Walter-Wild-Stadion ein Bein stellen müssen, um dann mit einem Nachholspiel in der Hinterhand ordentlich Druck zu machen. Der Plan sollte nicht aufgehen: Die Altstadt ließ den Bayern keine Chance, führte schon nach einer halben Stunde mit 3:0, gewann am Ende mit 4:0 (3:0) und liegt nun elf Punkte vor den Münchnern.

Entsprechend konsterniert war Bayern-Trainer Martin Demichelis hernach: "Es ist ein harter Schlag, den unsere Jungs heute bekommen haben. Wir haben verdient mit 4:0 verloren." Deutlich bessere Laune hatte Bayreuths Coach Timo Rost, der sich über die nun gesicherte Qualifikation für die nächste DFB-Pokal-Hauptrunde freute und dann eine klare Ansage für die Restsaison machte: "Wir werden alles geben, um den Profifußball nach Bayreuth zu holen."

Die Partie begann wegen des enormen Andrangs mit Verspätung - und war dann sogleich wieder unterbrochen, weil die FCB-Fans ein paar Rauchbomben mitgebracht hatten. Für ein Feuerwerk auf dem Platz sorgten ausschließlich die Bayreuther: Nach einem Ballverlust von Nicolas Feldhahn flankte Alexander Nollenberger mustergültig, Ivan Knezevic köpfelte zum 1:0 ein (6.). Einen Konter vollendete Stefan Maderer (21.), ehe Nico Andermatt auf 3:0 erhöhte, zum dritten Mal war Nollenberger der Vorbereiter. Nach der Pause bemühten sich die Bayern zwar um eine Resultatsverbesserung, den Schlusspunkt setzte jedoch der frühere Sechziger Markus Ziereis mit dem 4:0 (57.).