Die Fußball-Bayernliga Süd hat am Ende doch noch einen Aufsteiger gefunden: Am Freitagmittag hat der TSV Schwaben Augsburg in einer kurzen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass seine Mannschaft "in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern spielen" werde. Der Dank der Sportlichen Leitung gehe an den eigenen Vorstand sowie an die Stadt Augsburg.