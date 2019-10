Türkgücü München hat am 14. Spieltag die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Bayern übernommen. Die Mannschaft von Trainer Reiner Maurer gewann am Montagabend ihr Auswärtsspiel beim SV Wacker Burghausen 2:1 (2:1). Damit hat der Aufsteiger, der den Durchmarsch in die dritte Liga anstrebt, aufgrund des besseren Torverhältnisses den punktgleichen bisherigen Tabellenersten FC Schweinfurt 05 überholt.

Benedikt Kirsch brachte die Münchner bereits in der 9. Minute auf Zuspiel seines Mittelfeld-Kollegen Marco Holz in Führung. Türkgücü dominierte die Partie zunächst deutlich; der frühere Burghauser Franco Flückiger im Münchner Tor, der von den heimischen Fans wegen seines Wechsels beständig ausgepfiffen wurde, bekam lange nichts zu tun. Stattdessen trafen erneut die Gäste; nach einem Eckstoß patzte SVW-Torhüter Egon Weber, diesmal traf Holz selbst (24.).

Kurz vor der Pause verpasst Maier knapp den Ausgleich

Nun wurden die Burghauser offensiver, und sie kamen plötzlich zu einer Reihe von Möglichkeiten. Flückiger musste bei einem Kopfball von Felix Bachschmid doch einmal zugreifen (25.), zehn Minuten später verpasste Denis Ade per Freistoß knapp das Tor. Und dann gelang Christoph Maier nach einer Hereingabe von Ade der Anschlusstreffer (36.). Kurz vor der Pause verfehlte Maier mit einem Distanzschuss knapp den Ausgleich.

In der zweiten Hälfte übernahm wieder Türkgücü die Initiative; Furkan Kircicek vergab auf Zuspiel von Kasim Rabihic die große Möglichkeit zum 3:1 (67.), Holz setzte einen Schuss von der Strafraumgrenze über die Querlatte (72.), auch der eingewechselte Iker Yüksel schaffte ungedeckt nicht den dritten Treffer (78.). So blieb die Partie zwar bis in die Schlussphase offen, Burghausen verzeichnete jedoch in der gesamten zweiten Hälfte keine Tormöglichkeit mehr.