Von Thomas Becker

Wer Marian Knecht googelt, landet bei transfermarkt.de und dann erst auf seinem Instagram-Account. Mehr als 40000 Follower, ein hübsches mittelgroßes Stadion voll, hat er da unter dem Usernamen modesynthese, und auch die Reihenfolge, in der er seine verschiedenen Jobs sortiert hat, lässt tief blicken. Content creator steht ganz oben, dann Photographer (mit dem schönen Username fotosynthese7), sodann Model (urbnmunich) und zuletzt: Football player, 4. League. Damit ist schon ziemlich viel gesagt über den 29-jährigen Influencer aus Nürnberg. Was noch fehlt ist der Zusatz: Wanderer zwischen den Welten, was in den sozialen Netzwerken natürlich ganz anders formuliert wäre. Immerhin führte ihn diese Wanderung nun zur Europameisterschaft - als einen von fünf "Locals" der VW-Kampagne "we drive football". Sein Job: Als Social-media-Korrespondent aus München berichten, die Stimmung in der Stadt und im Stadion einfangen.

Seit 1. Juli vergangenen Jahres kickt Knecht wieder für den FC Pipinsried, wie schon in der Saison 2018/19, als ihm neun Tore in 22 Regionalliga-Partien gelangen. Das wiederum bewog die aufstrebende Truppe von Türkgücü München, 50000 Euro Ablöse in den Landkreis Dachau zu überweisen, um sich rechtzeitig die Dienste dieses vielseitigen, weil beidfüßigen Stürmers zu sichern. Dummerweise spielte Knecht dann keine Sekunde für den neuen Klub. Er kam sozusagen schon malade dort an: Beim 1:1 gegen Ingolstadt II vollführte er noch im Dress von Pipinsried in der 40. Spielminute einen etwas zu ambitionierten Spagatschritt: Anriss der Adduktorensehne links, hieß es später. Das war am 2. April 2019 - seitdem hat Knecht kein einziges Spiel mehr bestritten.

Nach langwierigen Verletzungen will er es allen nochmals als Fußballer beweisen

Zur kaputten Adduktorensehne gesellte sich eine Schambein-Entzündung. Auf jeden Wiedereinstieg ins Training folgte ein Rückschlag, dann die erste OP, bei der die Sehne per Titan-Anker wieder fixiert wurde, sechs Wochen Krücken, zig Ärzte, bis ein Spezialist in Kaiserslautern zur zweiten OP riet - da hatte Türkgücü längst das Interesse an Knecht verloren. Pipinsried, gerade frisch aus der Bayernliga aufgestiegen, nahm ihn sozusagen mit Gebrauchsspuren zurück, gab ihm einen Zwei-Jahres-Vertrag, und seitdem versucht Knecht, sich wieder heranzukämpfen: "Ich gebe noch nicht auf. Das war schließlich mein Hauptberuf. Und die Regionalliga ist jetzt mit Haching und Bayern II natürlich total interessant." Sein Ziel: endlich fit werden - und wieder Buden machen: "Ich möchte allen beweisen, dass ich nichts verlernt habe und meine beste Saison bei Pipinsried toppen. Mein Ziel ist es, 15 Kisten in der Regionalliga-Saison zu machen." Gut gebrüllt!

Untätig war Knecht während der elendigen Verletzungspause nicht, im Gegenteil: Er drang in für Fußballer ungewöhnliche Sphären vor. Interesse an Mode hat er schon früh gehabt, er fing im Alter von 12, 13 Jahren an, auf Kleidung zu achten. "Meine Mutter hat dann irgendwann aufgehört, mir Klamotten zum Geburtstag zu schenken", erzählt er. Neben der Kicker-Karriere studiert der Stürmer Modedesign-Management an der Mediadesign Hochschule, schließt mit Bachelor ab und fasst einen Entschluss: ein eigenes Mode-Label gründen. Asymmetrisch, Oversize und viel schwarz, wie seine Lieblingsdesigner aus Japan, "aber schon straßentauglich". Den Namen weiß er auch schon: Modesynthese. "Als es im Studium um Modegeschichte ging, habe ich mir vorgenommen, von jedem Jahrzehnt etwas aufzugreifen." Synthese halt. In den nächsten zwei, drei Jahren soll es so weit sein. Der Plan: Reichweite aufbauen, um das eigene Label auf einer eigenen Plattform vermarkten zu können: "Das spart Geld", erklärt er, "ich kann selbst fotografieren, weiß wie social media funktioniert, und ich hab' früher Webseiten gebaut." Im Fußball nennt man so einen Allrounder.

Am Freitag beim EM-Viertelfinale sitzt er mit Lothar Matthäus in einer Loge

Wie er die Smalltalk-Frage "Und was machst du so?" beantwortet? "Das frage ich mich selbst oft", meint er lachend, "ich sag' dann immer, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig mache, von jedem ein bisschen. In erster Linie bin ich Influencer, aber auch gerade dabei, mich als Fotograf mehr und mehr zu etablieren. Das ist mein zweites Standbein geworden." Eins, das schon sehr ordentlich funktioniert: Für Kappa hat er die aktuelle Kampagne geshootet, mit seinen Looks schon Nike oder Sport Schuster begeistert. 2015 fing es mit den Models-Jobs an: Bei einer Rad- und Fashion-Show läuft er in der Muffathalle erstmals über den Laufsteg. "Dann kam social media, und alles ist explodiert", sagt er, "viele Models werden ja gebucht, weil sie auf social media präsent sind." Und so kam auch DFB-Sponsor VW im vergangenen Jahr auf ihn zu. Die drei deutschen Vorrundenspiele hat er nun für den Autobauer begleitet, und beim letzten Münchner EM-Spiel, dem Viertelfinale Belgien gegen Italien diesen Freitag, wird er wohl in der selben Loge wie Lothar Matthäus sitzen.

Detailansicht öffnen Model mit Tinte-Bildern: Marian Knecht kann zu jedem Bild auf seinem Körper eine Geschichte erzählen. (Foto: Knecht/privat)

An Gesprächsthemen wird es den beiden nicht mangeln, denn wenn Marian Knecht Kurzarm-Shirt trägt, kann man da lesen wie in einem Buch. Ein paar Dutzend Tattoos trägt er an Armen und Beinen. Knecht sagt: "Andere lassen sich einen Riesen-Drachen tätowieren. Dann lieber ein paar kleine Sachen, die dann aber mit Bedeutung. Das sind viele Dinge und Erlebnisse, die mich begleitet haben." Fünf Striche wie auf einem Bierdeckel? "Ich war ein Strichlisten-Typ, hab' nie in Zahlen geschrieben." Der Heißluftballon? "Ich hab' Höhenangst, wollte schon am Anfang schnell wieder runter, musste aber zwei Stunden aushalten! Eine krasse Überwindung." Der Schlumpf? "So nennt mich meine Mutter." Das Papierschiffchen? "Ich kann aus einem Blatt Papier einen Frosch basteln." So geht das vom Oberarm bis zum Unterschenkel, eine Biografie in Tinte-Bildern. Und alles, was auf der Haut keinen Platz mehr findet, postet er halt auf Instagram. Schon irgendwie praktisch, dieses Social-Media-Ding.