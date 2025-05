Fußball-Regionalligist Würzburger Kickers muss nach den Pyro-Vorfällen im Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt seine Heimspiele „bis auf Weiteres“ ohne Zuschauer austragen. Dies hat der Verbandsanwalt des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) per einstweiliger Verfügung vor dem Sportgericht Bayern erwirkt. Würzburger Fans hatten in der Partie am vergangenen Freitag, das mit 2:1 und dem Aufstieg der Gastgeber in die dritte Liga endete, wiederholt Pyrotechnik gezündet. Das Spiel musste in der Schlussphase mehrfach unterbrochen werden. Wie der Verband mitteilte, könne der Klub gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen, „eine aufschiebende Wirkung haben diese jedoch nicht“. Vielmehr müsse laut Verbandsanwalt im Hauptsacheverfahren ein Punktabzug und eine Platzsperre durch Ausschluss der Öffentlichkeit in Betracht gezogen werden.