Regensburg (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart kann es auch auswärts. Die Schwaben setzten sich am Samstag nach einer weitgehend dominanten Vorstellung mit 3:2 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg durch. Nach dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison übernahm der VfB vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga.

Nicolas Gonzalez (24. Minute) hatte die über weite Strecken klar überlegene Mannschaft von Trainer Tim Walter per Distanzschuss in Führung gebracht. Allerdings verpassten es die Gäste, frühzeitig ihre Führung auszubauen. So erzielte Max Besuschkow (71.) per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich für Regensburg, ehe Holger Badstuber (76.) nach feiner Flanke von Daniel Didavi der Siegtreffer gelang. Kurz vor Schluss erhöhte der eingewechselte Hamadi Al Ghaddioui (90.+2) zum 3:1 - anschließend ließ Walters Team in einer turbulenten Schlussphase noch das 2:3 durch Federico Palacios (90.+3) zu.

Das Hauptproblem der Schwaben bleibt aber die Konsequenz im Torabschluss. Walter verzichtete auch in Regensburg auf Santiago Ascacibar, der allerdings auch erst am Donnerstag von einer Länderspielreise aus Argentinien zurückgekehrt war. Stattdessen starteten im Mittelfeld Neuzugang Philipp Förster und Orel Mangala, die beide einen starken Eindruck machten.

Die Stuttgarter hatten alles im Griff, auch wenn Routinier Gonzalo Castro und Mittelfeldstratege Atakan Karazor zunächst auf der Bank saßen. Schon im ersten Durchgang hätte Walters Team deutlicher führen können. Gewohnt treffsicher präsentierte sich zunächst nur Gonzalez.

Nachdem ein Schuss von Pascal Stenzel noch von Regensburgs Marco Grüttner abgeblockt worden war, verwertete Gonzalez den Abpraller und schoss den Ball unhaltbar für den ehemaligen VfB-Ersatzkeeper Alexander Meyer ins linke Toreck. Dann aber gab der VfB die Spielkontrolle ab.

Erik Wekesser (56.) und Jann George (61.) vergaben zunächst, ehe Besuschkow nach einem von VfB-Verteidiger Pascal Stenzel verursachten Elfmeter traf. Und dann wurde es turbulent. Erst köpfte Badstuber nach feiner Flanke von Didavi ins Tor, dann erhöhte Al Ghaddioui gegen seinen Ex-Club per Flachschuss - und dann traf noch Palacios zum Endstand.