Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg will nach dem gelungenen Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga seine schlechte Bilanz im DFB-Pokal aufbessern. Bei 21 Teilnahmen schieden die Oberpfälzer 16-mal in der ersten Runde aus. Nach dem 3:1 gegen Bochum und dem 1:1 bei Hannover 96 will die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am Sonntag (15.30 Uhr) beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken weiterkommen.