Regensburg (dpa/lby) - Abwehrspieler Sebastian Nachreiner wird auch in den kommenden zwei Spielzeiten für den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg auflaufen. Der 31-Jährige hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das teilten die Oberpfälzer am Montag mit. Nachreiner absolviert aktuell seine zehnte Saison für den Jahn. Der Innenverteidiger kam in allen 18 Punktspielen über 90 Minuten zum Einsatz.

"Zehn Jahre SSV Jahn sagen letztlich alles über Sebastian Nachreiner aus. Eine derartige Treue und Loyalität zu einem Club - und zwar in guten wie in schlechten Zeiten - sind im heutigen, schnelllebigen Profifußball eine absolute Rarität", äußerte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller. Der gebürtige Niederbayer Nachreiner freut sich auf die Zukunft: "Der Jahn steht momentan so gut da wie wahrscheinlich noch nie in seiner Geschichte." Darum habe für ihn "alles dafür gesprochen, noch einmal um zwei Jahre zu verlängern."

Der Tabellensiebte startet am 7. Januar in die Vorbereitung auf die zsweite Saisonhälfte. Trainer Mersad Selimbegovic wird mit seinem Team bis zum ersten Punktspiel gegen Hannover 96 am 28. Januar auch vier Testspiele bestreiten.