Geld, Rot, Blau? So könnte in Zukunft die Farbenlehre im Fußball aussehen.

Kommentar von Javier Cáceres

Das Blut hat - um eine im spanischen Sprachraum abgedroschene Metapher zu bemühen - den Fluss noch nicht erreicht. Aber die nächste Schlacht um Fußballregeln und die Essenz des Spiels hat begonnen, und ihre Folgen muten verheerend an. An diesem Samstag kommt in einem Fünf-Sterne-Hotel am Loch Lomond (ein See, kein Fluss, in der Nähe Glasgows) das International Football Association Board (Ifab) zusammen und zündet voraussichtlich die Vorstufe der Einführung der sogenannten blauen Karte.