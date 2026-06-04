Kurioser Überbietungswettbewerb bei Real Madrid: Vor der für Sonntag vorgesehenen Präsidentschaftswahl geben die zwei Kandidaten kühne Personalversprechen ab: Amtsinhaber Florentino Pérez, der die außerordentliche Wahl provoziert hat, will im Falle eines Sieges den früheren Real-Coach José Mourinho als Nachfolger von Álvaro Arbeloa zurückholen. Mourinhos aktueller Klub, Benfica Lissabon, teilte der Börse in Lissabon mit, Pérez habe verbindlich zugesagt, eine Ablöse von 15 Millionen Euro zu zahlen. Pérez will überdies den früheren Bundesliga-Verteidiger Ibrahima Konaté nach dessen Abschied vom FC Liverpool ablösefrei verpflichten. Pérez-Herausforderer Enrique Riquelme stellte ein noch größeres Kaliber in Aussicht: Er erklärte, Toptorjäger Erling Haaland würde zur Real kommen, sollte Riquelme zum Präsidenten gekürt werden. Haalands Klub Manchester City und sein Vater wiesen dies vehement zurück.