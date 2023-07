Das türkische Fußball-Supertalent Arda Güler wechselt zu Real Madrid. Die Königlichen einigten sich mit Fenerbahce Istanbul auf einen Transfer des 18 Jahre alten Mittelfeldspielers, wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte. Güler erhält einen Sechsjahresvertrag und soll am Freitag offiziell vorgestellt werden. Um Güler hatten dem Vernehmen nach mehrere europäische Spitzenklubs geworben, auch Reals Erzrivale FC Barcelona soll stark an einer Verpflichtung von Güler interessiert gewesen sein. Der Jungstar hatte bei Fenerbahce noch einen Vertrag bis Mitte 2025, soll aber eine Ausstiegsklausel bei einer Ablöse in Höhe von 17,5 Millionen Euro haben. Medien zufolge ließ sich Real Madrid den Wechsel sogar rund 20 Millionen Euro kosten. Güler hatte mit starken Leistungen in der türkischen Süperlig auf sich aufmerksam gemacht. Mit Fenerbahce wurde er Pokalsieger und Meisterschaftszweiter. "Deine Leistungen werden immer unser Stolz sein", schrieb Fenerbahce zum Abschied. Auch in der Nationalmannschaft kam Güler unter Trainer Stefan Kuntz bereits dreimal in der EM-Qualifikation zum Einsatz und erzielte gegen Wales einen schönen Treffer zum 2:0-Sieg.