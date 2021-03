RB Leipzig wird in der anstehenden Länderspielpause keine Nationalspieler in Corona-Mutationsgebiete schicken. Dies teilte Trainer Julian Nagelsmann mit: "Wir werden keinen Spieler in Risikovariantengebiete entsenden, so dass eine 14-tägige Quarantäne danach notwendig wäre." Direkt nach den Länderspielen trifft Leipzig am 3. April im Bundesliga-Topspiel auf den FC Bayern - dabei will RB keinesfalls quarantänebedingt auf Profis verzichten. Eine Entscheidungen über die Entsendung einzelner nominierter Spieler wie Gulacsi, Orban, Forsberg, Olmo oder Kluivert sei aber noch nicht gefallen, hieß es.